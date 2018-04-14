İsmail Özkar 6'ncı dönemine girdi

S.S. 4 Nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifinin 31. olağan genel kurulu, Kullar Tepecik Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan merkez binasında gerçekleştirildi. Genel kurula Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan genel kulun açılış konuşmasını yapan mevcut başkan İsmail Özkar, “Bugüne kadar güzel işler yaptık. Şimdi sizlere hizmet için yeniden adayım. Ben kendimi bu kooperatife adadım. Bu kooperatife geldim geleli 80 bin TL’den fazla kar sağladım. Hepimiz için daha güzel işleri bundan sonra da hep birlikte başaracağız. Genel kurulumuzun vatanımıza milletimize ve kooperatifimizin üyelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aidat fiyatları 250 TL oldu

Kongrede divan başkanlığına Emre Yusuf Çalışkaner seçilirken Ersin Meydan ve Bekir Şal ise katip üye olarak görev yaptı. Yönetim ve denetim raporları, faaliyet raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Kongrede aidat fiyatına zam yapılması konusu görüşüldü. Mevcut aidatlar 180 TL + KDV ile toplam 212 TL iken yapılan oylama ile KDV dahil 250 TL’ye çıkartılırken her yıl ise 50 TL artış olması kararlaştırıldı. Kongrede fiş ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Kooperatifin aldığı huzur payı 8 bin TL’den dönem dönem yapılacak olan zamlarla 10 bin TL’ye yükseltilmesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

YÖNETİM

İsmail Özkar, Osman Durmuş, Yusuf Öztürk, Eyüp Yalçın, Veysel Altuntaş, Süleyman Soydaş, Sezgin Meydan, Ahmet Yılmaz, Bekir Şal, Muharrem İlgün, Haluk Mut

DENETİM

Erol Bezir ve İsmail Eyi

ÜST BİRLİK

İsmail Özkar, Yusuf Öztürk, Eyüp Yalçın