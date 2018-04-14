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Bugün 14:07 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:08 TSİ )

Kocaeli'de "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi

İzmit'te "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi açıldı. Uzman Dr. Selin Tecimer'e ait klinikte açılan sergide, 14 eser sanatseverlerle buluştu.

Kocaeli'de "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi mask
Kocaeli'de "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi mask
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Tecimer, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisinin arkadaşı Dr. Erdal Mahir Curan'a ait olduğunu belirterek, "İzlanda ve Norveç'ten çektiği fotoğrafları sergide kullandık. Bu sene büyüttüğümüz yeni kliniğimize geçmeden önce fotoğraf sergisiyle bunu süslemek istedik. Sanat ve hekimliğin bir arada olması gerekiyor. Hekimlikte de estetik bakış gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sergi, 14 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Bugün 14:07 TSİ AA Kocaeli- Kültür-Sanat

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Kocaeli'de "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi mask
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