Tecimer, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisinin arkadaşı Dr. Erdal Mahir Curan'a ait olduğunu belirterek, "İzlanda ve Norveç'ten çektiği fotoğrafları sergide kullandık. Bu sene büyüttüğümüz yeni kliniğimize geçmeden önce fotoğraf sergisiyle bunu süslemek istedik. Sanat ve hekimliğin bir arada olması gerekiyor. Hekimlikte de estetik bakış gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sergi, 14 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
Bugün 14:07 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Kocaeli'de "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi
İzmit'te "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi açıldı. Uzman Dr. Selin Tecimer'e ait klinikte açılan sergide, 14 eser sanatseverlerle buluştu.
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Bugün 14:07 TSİ AA Kocaeli- Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz