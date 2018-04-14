Kocaeli'de "Kuzey Düşleri" fotoğraf sergisi

Tecimer, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisinin arkadaşı Dr. Erdal Mahir Curan'a ait olduğunu belirterek, "İzlanda ve Norveç'ten çektiği fotoğrafları sergide kullandık. Bu sene büyüttüğümüz yeni kliniğimize geçmeden önce fotoğraf sergisiyle bunu süslemek istedik. Sanat ve hekimliğin bir arada olması gerekiyor. Hekimlikte de estetik bakış gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sergi, 14 Mayıs'a kadar gezilebilecek.