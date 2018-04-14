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Bugün 14:50 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:13 TSİ )

Eğitim İş, MEB’i istifaya davet etti

Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube yönetimi tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Emine Çalık, “Eğitim-İş olarak bugün 1.2 milyon öğrenciyi yeniden tartışmanın içine atan, streslerine stres katanları istifaya davet ediyoruz” dedi.

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İzmit Cebir İş Hanı’nda bulunan sendika binasında gerçekleşen basın açıklamasına Şube Başkanı Emine Çalık, yönetim kurulu üyesi Cem Uçak ve Veli Der Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz katıldı. Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Emine Çalık, “Milli Eğitim Bakanlığı, aylardır konuşulan ve 1.2 milyon öğrenci ve velilerinin de yakından takip ettiği, liselere girişte yeni merkezi sınava ilişkin kılavuzu nihayet yayınladı. Okul seçiminde ve dağılımında adil davranmayan Bakanlık toplam 10 bin lise içinden sadece bin 376 tanesini sınavla öğrenci alacak lise olarak belirledi. Okul sayıları yönünden de imam hatip liseleri önceliklendirilmiş, köklü birçok Turizm otelcilik, Sağlık Meslek ve diğer meslek lisesi alanları ve okulları ya göz ardı edilmiş ya da sınavla alacak kontenjan sayısı sınırlı tutulmuştur” dedi.

Kandıra da nitelikli okul kapsamına alınmadı


Çalık, “İlimiz genelinde 7 İmam Hatip, 17 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 8 Fen Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi ve 1 Anadolu lisesi sınavla öğrenci alan nitelikli okul kapsamına alınmıştır. Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi de proje okul statüsüne alındığından dolayı bu kapsama dahil edilmiştir. Kandıra ilçemizde hiç bir kurum nitelikli okul kapsamına alınmamıştır. MEB, imam hatiplerin talep görmemesi ve başarı düzeylerinin düşük olmasının ve özel okulları teşvikin üç yönlü formülünü bulmuştur. İmam Hatipleri sınavla öğrenci alan okullara dönüştürüp talebi, zorunlu geçişi gerçekleştirmek böylece talep ve başarı düzeyini arttırmak amaçlanmaktadır” dedi.

Eşitsizliği daha da arttıracak


Çalık, “Birçok il ve büyük ilçelerde yıllardır tercih edilen en başarılı öğrencileri okulları sınavsız alan okul, başarı düzeyi daha düşük okullarımızı ise sınavla öğrenci alan okul olarak tanımlayarak yıllardır başarılı olan okulların başarısını da düşürmek amaçlanıyor. Kendi başarı durumuna göre okul bulamayan öğrenciler ile velileri özel okullara mahkum etmek. Başarı oranı yüksek olan köklü okullarımızı, proje okulu adı altında sınıflandırarak başta öğretmen kadrosu olmak üzere her açıdan içlerini boşaltan MEB, bugün kendi hedeflerine uygun proje okulları yaratmanın peşindedir. Ülkedeki tüm çocukların eşit, parasız, bilimsel, laik ve kamusal eğitime ulaşmasını sağlamakla yükümlü Bakanlık, var olan eşitsizliği daha artıracak bir liseye geçiş sistemi getirmiştir” dedi.

İstifaya davet ediyoruz


Çalık, “Öğrencilerin dört yıl boyunca emeğini heba edecek bir uygulama söz konusudur ve büyük mağduriyetler yaratacaktır. Eğitim-İş olarak bugün 1.2 milyon öğrenciyi yeniden tartışmanın içine atan, streslerine stres katanları istifaya davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı yani tüm okulları eşit yapması, fırsat eşitliği sağlaması gereken makam, okulları nitelikli ve niteliksiz diye tanımlayarak ve o tanımlamanın arkasında da durarak bugün bu uygulamaya imza atmıştır. Yapılması gereken fiziki yapı, kadro, donanım, okul bütçesi açısından tüm okulları eşit hale getirmek, buna rağmen başarısızlık söz konusu ise liyakatsiz yöneticilerine hesap sormak olmalıdır. Öğrencileri dahi ayıran anlayışı kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 14:50 TSİ - Eğitim

Muhabir Nuri Akçaharman

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