Cedit'te kentsel dönüşüm tepkisi

İzmit Belediyesi tarafından Cedit Mahallesi’ne yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesine bölge halkı evleri için değerinde bir rakam sunulmadığı için İzmit Belediyesi’ne ve başkan Dr. Nevzat Doğan’a tepki gösterdi. Cedit Mahallesi Bahtiyar Ölmez Camii’nde bir araya gelen bölge halkına Saadet Partisi’de destek vererek bölge halkının yanlarında oldukları ifade edildi. Mahalle halkının duruma tepki gösterdiği toplantıda 68 yaşındaki Lütfiye teyzenin isyanı gönüllere tercüman oldu. Lütfiye Okumuş yaptığı konuşmada, “Benim 30 yıllık emeğime niye değer verilmiyor? Amelelik yaparak yaptığım 3 daire karşılığında bana 1 daire veriliyor. Neden emeklerim çiğneniyor” diye feryat etti.

NEVZAT DOĞAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Konuyla ilgili mahalle halkına adına açıklamalarda bulunan Cedit Mahallesi Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Şenyiğit, “İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan bizlerle yaptığı toplantılarda bizim mağdur olmayacağımıza ve evlerin değerinin verileceğine dair söz verdi. Fakat sözünü tutmadı. Bu Cedit Mahallesi’nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm için devletin katkısı sağlanmalıdır. Buradaki insanların gelirleri eşit değil. İnsanlar normalde burada otururken aidat ödemiyor. Fakat kentsel dönüşüm sonrası aidat ödemeye başlayacak. Kredi ödemeye başlayacak. Bu insanlar bu kadar yükün altından kalkamaz. Amaçları bizleri buradan uzaklaştırmak olacak. Başkandan tek ricamız bu projeyi buradaki insanlara rağmen değil, buradaki insanlarla birlikte yapmalıdır. Biz zor duruma düşeceksek önce belediye ye gideriz. Olmadı Ankara’ya kadar gideriz” dedi.

HAK KAYBI YAŞANMASINI İSTEMEYİZ

Ardından konuşan Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Zeki Çelik, “Burada insanların üzerindeki binaların 30-40 yıllık diye değerlendirilmesi çok yanlış. İnsanlar bu evlerde mutlu yaşıyorlarsa mutlulukları neden bozulmak isteniyor? Hiç kimse millete rağmen hiçbir şey yapamaz. Size haklarınız verilmiyorsa biz Saadet Partisi olarak yanınızdayız. Eğer mahalle halkı projeye karşı gelirse buraya hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Cedit Mahallesi’nde herkesin yeni evlerde yüksek standartlar içerisinde yaşamasını isteriz. Fakat burada hak kaybı yaşanmasını kesinlikle istemeyiz” ifadelerinde bulundu.

BENİM EMEĞİM NEDEN ÇİĞNENİYOR ?

Mahalle halkından 68 yaşındaki Lütfiye Okumuş’un sözleri ise adeta yürekleri dağladı. Lütfiye Okumuş göz yaşları içerisinde yaptığı konuşmada, “Benim 30 yıllık emeğim sonucu yaptığım 3 dairem var. Belediye bu 3 daireye karşılık bana 1 daire veriyor. Ben amelelik yaparak kendimden ödün vererek bu daireleri yaptım. Benim emeğim neden çiğneniyor? Neden benim hakkım elimden alınıyor?” diyerek adeta isyan etti