Asayiş ve güvenlik derneğinde Sarıoğlu güven tazeledi

Kocaeli Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin olağan genel kurulu dün İzmit Polis evinde gerçekleşti. Mevcut Başkan Necdet Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçildi. 88 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 5 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetleme kurulu üyesi seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Bülent Taflıoğlu üstlenirken katipliğini ise Yasin Acar yaptı. Derneğin faaliyet raporunu okuyan Nazım Çimen, “10 adet otomobil, 1 adet tam teşekküllü ambulans, değişik çeşitlerle klimalar, bilgisayar, televizyon ve uydu cihazları alınmıştır. Polis evi tadilatı gerçekleşmiştir. 42 evler emniyet müdürlüğü bahçesine 1 adet prefabrik yapılmıştır. Diğer binaların her türlü onarım ve bakımı gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu. Başkan ve yönetim seçimi açık usul oylamayla yapıldı. Başkan Necdet Sarıoğlu yaptığı konuşmada “Bütün gelirlerimiz plaka tescillerinden geliyordu. Bu da noterlere geçti. Gelirlerde azalmalar var. Üyelerimizin desteğini ihtiyacımız var” diyerek aylık 10 TL olan aidatın aylık 100 TL’ye çıkarılmasını istedi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Necdet Sarıoğlu Yönetimi: Necdet Sarıoğlu, Mehmet Sarısüleyman, Cengiz Kavan, Nazım Çimen, Halil Hakkı Cesur

Yönetim Yedek: Mustafa Yoldaş, Mesut Bektaş, Sahir Sayınkaplan, Hasan Ömer Turan, Mustafa Duysak

Denetleme Kurulu Üyeleri: Bülent Aziz Taflıoğlu, Önder Çankaya, Burhan Saroğlu.

Denetim Kurulu Yedek: Mustafa Soyer, Kamil Kodal, Ömer Gül.