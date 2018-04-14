LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR MASKELERİNİ ATTILAR

LÖSANTE Çocuk Yetişkin Hastanesinde lösemi ve kanser tedavisini tamamlamış 43 çocuğun kansere karşı kazandığı zafer anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. Çocukların tedavi süresince taktığı maskeleri çıkarıp atarak tamamen iyileşmelerinin anısına düzenlenen etkinlikte tedavisi biten çocukların yanı sıra yeni tanı almış çocuklarda katıldı. İkinci bir hayata Merhaba diyen çocuklar yeni tanı almış ailelere umut ışığı oldular.

UMUT OLDULAR

Partide minicik bedenleriyle zorlu bir mücadele veren LÖSEVin kahramanları hazırladıkları vals gösterisiyle büyüklerinin hayranlıklarını kazanırken tedavisini tamamlayan kız çocukları da babalarıyla sahne alarak minik bir gösteri sundular. İzleyenlerin büyük keyif aldığı gösteride çocukların tedavi sürecindeki hikâyelerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Yine bu hastalıkla mücadelelerini tamamlayıp sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam eden LÖSEVin iyileşen gençleri abileri ve ablaları maske atan ve yeni tanı alan minik kardeşlerini yalnız bırakmadılar. Partiye katılan ve arkadaşları gibi maskesini fırlatarak yeni bir hayata başlayan 8 yaşındaki Mert Bugün burada sağlıklı bir çocuk olarak bulunmaktan çok mutluyum. Şuan hasta olan tüm arkadaşlarımın da biran önce sağlıklarına kavuşmalarını istiyorum. dedi