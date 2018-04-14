Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:32 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:36 TSİ )

Türkiye çocuk işçiliğinde çok başarılı

Farklı kurum ve kuruluşlarda görevli akademisyen ve uzmanların katılımıyla 2 gün süren sempozyum sona erdi. UNICEF Danışmanı Dr. Çağlar: "Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadelede çok güzel modeller geliştirildi ve bütün bunlar dünyaya tanıtıldı. Türkiye çocuk işçiliğinde çok başarılı bir ülke çünkü kurumları bu işe çok sahip çıktı"dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde UNICEF'in desteğiyle düzenlenen "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu" sona erdi.

İzmit'teki bir otelde düzenlenen sempozyum, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planlarını Hazırlama" konusunun ele alındığı oturumla tamamlandı.

UNICEF Danışmanı Dr. Ayşe Şule Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren sempozyumda akademisyen ve uzmanlarca seminerler verildiğini belirterek, oturumlara il dışındaki belediyelerden de katılımların olduğunu kaydetti.

Sempozyumda, çocuk işçiliğinin ne olduğu gibi birtakım tanımlamaların yapıldığını dile getiren Çağlar, şunları anlattı:

"Türkiye genelinde çalışan çocuklar için eğitsel, sosyal neler yapılabilir, çalışan çocuklar ve aileleri nasıl sosyal korumaya alınabilir, yoksulluğu giderici programlar neler olabilir? Bunların üzerinde çalıştık. Sempozyumun ilk amacı çalışan çocuklar konusunda duyarlılığı arttırmak ve katılımcılara çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak."

Çağlar, çocuk işçiliğinin çok faktörlü bir sorun olduğunu, bunun çözümünde farklı noktadaki insanların bir araya gelmesi gerektiğine işaret ederek, hiçbir kurumun tek başına bu sorunu çözemeyeceğine dikkati çekti.

- "Türkiye çocuk işçiliğinde çok başarılı bir ülke"

Bütün toplantıların "çok sektörlü" bir çalışma içerisinde yapıldığını kaydeden Çağlar, dönem dönem kentte eğitimlere katılanlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Çağlar, Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadelede 2006 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından dünyada örnek ülke ilan edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadelede çok güzel modeller geliştirildi ve bütün bunlar dünyaya tanıtıldı. İşveren örgütleri ve işçi sendikaları çocuk işçiliğiyle inanılmaz mücadeleler verdi. Çocuk işçiliği Türkiye'de 1994 yılında 15,9 iken, 2012'de 5,9'a düştü. Türkiye çocuk işçiliğinde çok başarılı bir ülke çünkü kurumları bu işe çok sahip çıktı ancak ülkeye yaşanan göçler nedeniyle şu anda biraz daha fazlalaştı ama Türkiye elinde geliştirmiş olduğu modelleri, dünyaya örnek olarak gösterilen modelleri biraz daha genişletirse bu sorun Türkiye'nin baş edemeyeceği bir sorun değil."

Bugün 16:32 TSİ AA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Cahit Elginkan velileri MEB’e tepkili! mask
Cahit Elginkan velileri MEB’e tepkili!
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek mask
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek
Serhat İlleri Derneği kahvaltıda buluştu mask
Serhat İlleri Derneği kahvaltıda buluştu
KOÜ’den, üniversite ve sanayi işbirliğine devam   mask
KOÜ’den, üniversite ve sanayi işbirliğine devam  
Karaosmanoğlu, CHP sırasında mask
Karaosmanoğlu, CHP sırasında
Buradan kediler gibi insanlar da geçebilse... mask
Buradan kediler gibi insanlar da geçebilse...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
O site kapatıldı! mask
O site kapatıldı!

GALERİ

Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık mask
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL