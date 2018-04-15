Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:35 TSİ )

Fikri Işık, masa tenisi oynadı

Kocaeli’de ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye’ye yönelik başlatılan operasyonu değerlendiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Amerika, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımından dolayı Suriye’deki kimyasal silah üretim ve depolarını vurması çok gecikmiş bir operasyondur” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan Çayırova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun tanıtım programına katıldı. Törende Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş yer aldı.

“Bir darbe ilk defa hukuk önünde mahkum edilmiş oldu”

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, karar çıkan 28 Şubat davasına değinerek, “Gündem o kadar hızlı değişiyor ki, bazen gündemin takibi bile büyük bir problem oluyor. İşte dünün en önemli gündem maddesi 28 Şubat davasında verilen karar. Biri sivil, 20’si asker toplamda 21 kişi ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonra iyi halleri göz önüne alınarak müebbette çevrildi. Alınan cezalardan daha önemlisi, bir darbe Türkiye'nin hukuk sistemi içerisinde ister klasik darbe olsun ister modern darbe olsun, ister post modern darbe olsun, ister ise farklı isimle olsun bir darbe ilk defa hukuk önünde mahkum edilmiş oldu. Bu Türk demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir gündür ve karardır. Maalesef Türkiye, uzun yıllar bu darbelere sessiz kaldı. Ancak halkımız sandıkta darbeyi mahkum etti. Şimdi ilk defa bir darbe hukuken mahkum edilmiş oldu. Bu noktada inşallah Türkiye böylesine bir darbe girişimine mahkum kalmaz” dedi.

“Dünkü operasyon yerinde bir operasyondur”

ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye’ye yönelik başlatılan operasyonun yerinde bir girişim olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, “Amerika, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımından dolayı Suriye’deki kimyasal silah üretim ve depolarını vurması çok gecikmiş bir operasyondur. Keşke bu zalim Esad bu kimyasal silahı ilk kullandığında Amerika Birleşik Devletleri, hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi üzerine düşeni yapsaydı da yüz binlerce masum insan hayatını kaybetmeseydi. Dünkü operasyon yerinde bir operasyondur. Ama operasyonun mutlaka caydırıcı olması, bundan sonra hiç kimsenin kimyasal silah kullanmaya cesaret edememesinin kararlığı ile sürekli masada tutulması önemlidir. Tabii aynı hassasiyeti İsrail’in Filistin’de yaptığı zulümde de bekliyoruz. Filistin, şu anda İsrail zulmü altında inlemekte. Ümidimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu zulme kayıtsız kalmaması ve bu zulmün de bir an önce gerekli tedbirleri almasıdır” diye konuştu. Son olarak Işık, yüzme havuzunu gezerek sporcularla masa tenisi oynadı.

Bugün 09:17 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
Kılıçdaroğlu: Kocaeli'yi alacağız mask
Kılıçdaroğlu: Kocaeli'yi alacağız
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek mask
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek
CHP'li başkan istifa ediyor... mask
CHP'li başkan istifa ediyor...
AKP'de 103. İl Danışma Meclisi mask
AKP'de 103. İl Danışma Meclisi
Başbakan Yıldırım, Gölcük’e gelecek mask
Başbakan Yıldırım, Gölcük’e gelecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Satılık akaryakıt istasyonu! mask
Satılık akaryakıt istasyonu!

GALERİ

Gültepe'de korku dolu gece! mask
Gültepe'de korku dolu gece!
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL