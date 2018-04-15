Çöp fabrikasına karşı yapılacak olan eylemlere Kocaeli Avcılar Derneği de destek verecek. Dernek yönetimi ve üyeler, bugün saat 12.00’de Üçgaziler Köyü sapağında çöp tesisine karşı eylem yapacak.
Bugün 09:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:35 TSİ )
Avcılar da eylem yapacak!
Çöp fabrikasına karşı yapılacak olan eylemlere Kocaeli Avcılar Derneği de destek verecek.
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Bugün 09:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz