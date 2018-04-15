Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:35 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:07 TSİ )

Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili bugün bir eylem daha yapılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili bugün bir eylem daha yapılacak. Yerel Halk Platformu öncülüğünde, Umuttepe Ormanları Ayvazca mevkiinde piknik düzenlenecek. Saat 13.30’da alanda bir araya gelecek olan pikniğe büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da, tesisin yeri ile ilgili konuşma yaparak seslerini duyuracaklar.

Bugün 09:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün mask
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün
Cedit'te kentsel dönüşüm tepkisi mask
Cedit'te kentsel dönüşüm tepkisi
İsmail Özkar 6'ncı dönemine girdi mask
İsmail Özkar 6'ncı dönemine girdi
750 kişiyle çevre temizliği mask
750 kişiyle çevre temizliği
Asayiş ve güvenlik derneğinde Sarıoğlu güven tazeledi mask
Asayiş ve güvenlik derneğinde Sarıoğlu güven tazeledi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Satılık akaryakıt istasyonu! mask
Satılık akaryakıt istasyonu!

GALERİ

Gültepe'de korku dolu gece! mask
Gültepe'de korku dolu gece!
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL