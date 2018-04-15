Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili bugün bir eylem daha yapılacak. Yerel Halk Platformu öncülüğünde, Umuttepe Ormanları Ayvazca mevkiinde piknik düzenlenecek. Saat 13.30’da alanda bir araya gelecek olan pikniğe büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da, tesisin yeri ile ilgili konuşma yaparak seslerini duyuracaklar.
Bugün 09:35 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün
Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili bugün bir eylem daha yapılacak.
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Bugün 09:35 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz