Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili bugün bir eylem daha yapılacak. Yerel Halk Platformu öncülüğünde, Umuttepe Ormanları Ayvazca mevkiinde piknik düzenlenecek. Saat 13.30’da alanda bir araya gelecek olan pikniğe büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da, tesisin yeri ile ilgili konuşma yaparak seslerini duyuracaklar.