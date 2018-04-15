Doğru Yol Partisi’nden 1989 yılında Bahçecik Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Gençer İYİ Parti’ye katıldı. İYİ Parti Başiskele ilçe binasında gerçekleşen üye katılım programına İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer, ilçe yönetimi ve partililer katıldı.

“TECRÜBELERİMİ PAYLAŞACAĞIM”

İbrahim Gençer “10 yıl boyunca burada vatandaşlarımızla iç içe çok tatlı bir hizmet verdik. Bildiğiniz gibi İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer benim kardeşim. Çıktığı bu zorlu fakat ülke için gerekli olan bu yolda kendisini destekliyorum. Tecrübelerimi gerek Şaban’la gerekse partideki tüm arkadaşlarımla paylaşmaktan mutluluk duyarım” dedi.

“GERÇEK DEMOKRASİYİ ONDA GÖRDÜM”

İlçe Başkanı Şaban Gençer ise “Ben siyasetin yalan dolan olmadan da yapılabileceğini, herkese her kesime eşit muamele edilmesini, dik durmayı, gerçek demokrasiyi İbrahim ağabeyimde gördüm. Beni ve yönetimimi kendisinin de ifade ettiği gibi bu zorlu yolda yalnız bırakmadığı, bize destek olduğu için teşekkür ediyor, partimiz, ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.