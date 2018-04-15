Sekapark-Plaj yolu Hattı'nda Çalışma Başladı

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların tercihi Akçaray Tramvay hattı yeni güzergahlara kavuşamaya gün sayıyor. Bu kapsamdahat ilk olarak Sekapark – Plajyolu hattıyla uzatılıyor. 4 istasyondan oluşan Sekapark – Playyolu arasında yapılacak olan Tramvay Hattında ilk kazma vuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Sekapark tramvay durağında başlayan hat çalışmalarını yakından takip ederek, hattın belirlenen sürede tamamlanacağını söyledi. Tramvay çalışmaları kapsamında ilk olarak eski olan menfez ve köprüler yıkılarak yenileri inşa edilecek. Seka – Hastane geçişini sağlayan köprünün ayağında yer alan tramvay şantiyesi çalışmalarını buradan yürütecek.

İKİ KISIMDAN OLUŞUYOR

Genel Sekreter İkhan Bayram, “Halkımız Akçaray’a büyükilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de kendi rekorunu kıran Akçaray, günlük yolcu kapasitesini 36 bine çıkardı. Bu rakamlara bakıldığında halkımız toplu taşıma vasıtalarına ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu nedenle zaman kaybetmeden Akçaray hatlarını İzmit kent merkezinde bir çok noktaya götürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Sekapark’tan Plaj Yoluna gidecek olan 2.2 km’lik proje kapsamında hattı iki aşamalı yapacağız. 1.600 metre Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak bu bölgede öğrenim gören öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım ise 240 günde tamamlayacağız. Projenin tamamını 540 günde bitireceğiz.”dedi.

4 YENİ İSTASYON YAPILACAK

Genel Sekreter Bayram, günlük kullanım rekorlarıyla Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon ekleneceğini belirterek, “2.2 km uzunluğundaki hattaki istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacağız.”dedi.