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Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Olay, Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi 5583. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce grup içinde bir kişi, akraba olduğu öğrenilen K.O. ve A.O'yu silahla vurarak yaraladı. Olay sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan A.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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