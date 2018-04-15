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Yunus Pehlivan, kızını evlendiriyor

2 dönem Körfez eski Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yunus Pehlivan kızını evlendiriyor.

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2 dönem Körfez eski Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yunus Pehlivan kızını evlendiriyor. Pehlivan’ın kızı Avukat Şeyma Pehlivan Endüstri Mühendisi Sinan Yavuz ile 22 Nisan günü Sakarya’nın Serdivan İlçesi Bahçelievler Mahallesi Şehr-i Mahal’da yapılacak olan görkemli bir düğün ile dünyaevine girecek. Düğüne Körfez ve diğer ilçelerden çok sayıda siyasetçi ve iş adamının katılması bekleniyor.

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