2 dönem Körfez eski Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yunus Pehlivan kızını evlendiriyor. Pehlivan’ın kızı Avukat Şeyma Pehlivan Endüstri Mühendisi Sinan Yavuz ile 22 Nisan günü Sakarya’nın Serdivan İlçesi Bahçelievler Mahallesi Şehr-i Mahal’da yapılacak olan görkemli bir düğün ile dünyaevine girecek. Düğüne Körfez ve diğer ilçelerden çok sayıda siyasetçi ve iş adamının katılması bekleniyor.