2 dönem Körfez eski Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yunus Pehlivan kızını evlendiriyor. Pehlivan’ın kızı Avukat Şeyma Pehlivan Endüstri Mühendisi Sinan Yavuz ile 22 Nisan günü Sakarya’nın Serdivan İlçesi Bahçelievler Mahallesi Şehr-i Mahal’da yapılacak olan görkemli bir düğün ile dünyaevine girecek. Düğüne Körfez ve diğer ilçelerden çok sayıda siyasetçi ve iş adamının katılması bekleniyor.
Bugün 10:01 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 10:09 TSİ )
Yunus Pehlivan, kızını evlendiriyor
2 dönem Körfez eski Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yunus Pehlivan kızını evlendiriyor.
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Bugün 10:01 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz