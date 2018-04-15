Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:09 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:28 TSİ )

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Dudullu’yu yenerse 2. Lig’de!

İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Eskişehir’de fırtına gibi esmeye devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Eskişehir’de fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçında Karabük Gençlik’i 8-0, ikinci maçında da Bursa Kanalboyu’nu Merve Şıkkibar’ın 2 ve Ayça Tekmen’in golleri ile 3-0 mağlup eden kızlarımız bugün saat 12.00’da başlayacak final maçında İstanbul Dudullu’yu da mağlup ederse adını 2. Ligi’ne yazdıracak.

Bugün 10:09 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Güreş maçlarına yeni bir yasak getirildi! mask
Güreş maçlarına yeni bir yasak getirildi!
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Dudullu’yu yenerse 2. Lig’de! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Dudullu’yu yenerse 2. Lig’de!
Volkan Mert Korkmaz'ın acı günü! mask
Volkan Mert Korkmaz'ın acı günü!
Kocaeli Birlikspor: 2 Mersin İdmanyurdu: 2 mask
Kocaeli Birlikspor: 2 Mersin İdmanyurdu: 2
Şükür, artık resmi hakem mask
Şükür, artık resmi hakem
Günün spor müsabakaları bu haberde mask
Günün spor müsabakaları bu haberde
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Satılık akaryakıt istasyonu! mask
Satılık akaryakıt istasyonu!

GALERİ

Gültepe'de korku dolu gece! mask
Gültepe'de korku dolu gece!
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL