Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Dudullu’yu yenerse 2. Lig’de!

İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Eskişehir’de fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçında Karabük Gençlik’i 8-0, ikinci maçında da Bursa Kanalboyu’nu Merve Şıkkibar’ın 2 ve Ayça Tekmen’in golleri ile 3-0 mağlup eden kızlarımız bugün saat 12.00’da başlayacak final maçında İstanbul Dudullu’yu da mağlup ederse adını 2. Ligi’ne yazdıracak.