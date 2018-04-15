İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Eskişehir’de fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçında Karabük Gençlik’i 8-0, ikinci maçında da Bursa Kanalboyu’nu Merve Şıkkibar’ın 2 ve Ayça Tekmen’in golleri ile 3-0 mağlup eden kızlarımız bugün saat 12.00’da başlayacak final maçında İstanbul Dudullu’yu da mağlup ederse adını 2. Ligi’ne yazdıracak.
Bugün 10:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Dudullu’yu yenerse 2. Lig’de!
İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Eskişehir’de fırtına gibi esmeye devam ediyor.
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Bugün 10:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz