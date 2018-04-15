Nitelikli okul listesine İSYAN büyüyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan ve sınavla öğrenci alımının yapılacağı okullar ile ilgili tepkiler giderek büyüyor. Önceki gün Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin velilerinin ardından bugün de Kocaeli Anadolu Lisesi’nde açıklama yapılacak.

KAL’DA TEPKİ BÜYÜK

Öğrenci velileri bugün saat 12.00’de okul önünde toplanarak lisenin sınavla girilecek okullar arasında yer almamasına tepki gösterecek. Bu arada eğitim sendikalarının yöneticileri de yaptıkları açıklamalarla Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulundular.

BAKANA İSTİFA ÇAĞRISI!

Eğitim-İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, bakanlığın açıkladığı liste ile ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Çalık, “Bu uygulama ise 1.2 milyon öğrenci tartışmanın içine atılmıştır. Buna sebep olup gençlerin streslerine stres katanlar istifa etmelidir” dedi. Açıklamaya Veli-Der Başkanı Göksal Yılmaz da katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖZEL OKULLARA YÖNLENDİRİLİYOR"

Daha önce yaptığı açıklama ile bakanlığı eleştiren Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı tepkisini sürdürdü. Uygulama ile öğrencilerin özel okullara yönlendirildiğini dile getiren Şanlı, “Eğitimde yine huzurumuz yok. 33 ilde neden Anadolu liseleri bu listede yok” diye sordu.