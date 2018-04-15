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Yolu zahmetli engelli rehberlik merkezi!

Burası rehberlik araştırma merkezi. Bu merkezde engelli vatandaşlarımızın zeka ölçümü yapılıp rapor alınıyor.

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Yolu zahmetli engelli rehberlik merkezi!

Burası rehberlik araştırma merkezi. Bu merkezde engelli vatandaşlarımızın zeka ölçümü yapılıp rapor alınıyor. Ayrıca rehabilitasyonlarda ücretsiz ders alıyorlar. Ancak bir sorun var. Engeli vatandaşlarımız burayı bulma konusunda sıkıntı çekiyor. Daha büyük sorun ise merkeze giden yolun zahmetli olması. Rampalı yol buraya ulaşmak isteyen engellileri ve ailelerini hayli yoruyor. Araç park yeri ile ilgili de sıkıntı mevcut. Binlerce engelli vatandaşın gelmeye çalıştığı merkezin düz yolu olan ve vatandaşın çabuk bulacağı bir yere taşınması isteniyor.

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