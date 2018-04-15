Yelkenciler göz kamaştırdı

Bu sene üçüncüsü düzenlenen ve iki gün süren yarışlar ilgi gördü. Okullar arası yelken yarışlarına 18 okul, 40 tekne ve 40 sporcu katıldı. İlk 4 sırayı alan yelkencilere madalyaları törenle verildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışlar Lazer ve Optimist sınıflarında yapıldı. Yarışlar sonrasında ilk 4’e giren öğrenci-sporcular, 14-15 Mayıs tarihlerinde, Didim’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılacak. Kafilemiz 18 sporcudan oluşacak. İzmit Yelken Kulübü’nde düzenlenen yarışmalara sporcu velileri ilgi gösterirken, veliler yaptıkları kekler ve çeşitli pastalarla ödül töreninde ikramlarda bulundular.

YARIŞLAR GECİKMELİ BAŞLADI…

İlimizde üçüncüsü düzenlenen Lazer ve Optimist yelken yarışları, ilk gün, hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli başladı. Sabah saatlerinde yeterli rüzgârın olmaması, sporcuları olumsuz etkiledi. Öğleden sonra rüzgârın şiddeti artınca, yarışlar yapılabildi. Yelken yarışmaları sonrasında, Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, ödül töreni öncesindeki konuşmasında, törene katılan tüm takımlara ve sporculara teşekkürlerini ve tebriklerini iletti.

BAŞKAN GÜVEN BOZDAĞ: GURUR DUYUYORUM

İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ ise yaptığı açıklamada “Gerçekten, İzmit Yelken Kulübü, İlimizde, her sene düzenlediği yarışmalarda büyük özveri gösteriyor. Şampiyonaya katılan 18 okulun sporcularını birer birer kutluyorum. Yarışmalarda, öğrenci sporcularımızın başarılarıyla övünüyorum. Biz, Yelken kulübü ailesi olarak, sporcularımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu çocuklar bizim. Gelecek yıllarda, büyük başarılar elde edeceklerdir. Ben buna can-ı gönülden inanıyorum” dedi.

MANGAL ZİYAFETİ ÇEKTİ…

Kulüp Başkanı Güven Bozdağ, yelken yarışları sonrasında, sporculara mangal ziyafeti sunarken, sporcular köfte ekmek ve sucuktan oluşan mönüyü iştahla yedi.