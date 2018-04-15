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Bugün 11:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:46 TSİ )

U-11 Ligi gollü başladı

Kocaeli U 11 Futbol Ligi’nde, 72 takım 9 grupta mücadeleye başladı. Önceki gün oynanan 29 maç sonrasında, bazı takımlar öne çıktı. Ancak daha ilk günden fire verilmesi can sıktı.

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Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanması gereken 10 maçtan sadece 8’i yapılabildi. İki takım maçlara çıkmadı, rakiplerini de maç oynama zevkinden mahrum bıraktı. Sahaya çıkan takımlar hükmen kazandı, ama futbol sevinçleri kursaklarında kaldı. Günün en farklı skorunu, İzmit GB spor, Serdar GB karşısında elde etti: 12-0. İzmit Yahyakaptan ise İzmit Futbol Kulübü’nü 8-0 yendi. Güneşli havada oynanan maçlar bol gollü geçerken, kazanan takımlar ilk maçlarında avantaj elde etti. Günün ilk maçında, Hacı Hızır Şafakspor sahada hazır bulunurken, rakibi Körfez Atılımspor maça çıkmadı ve hükmen yenik sayıldı. Günün son maçı da oynanamadı. Kocaeli Güneşspor statta hazır bulundu, rakibi MAP Kavaklıspor sahaya çıkmadı. U11 futbol Ligi’nde önceki gün, Vinsan Stadı’nda 4 maç oynandı. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü ikinci hafta maçları oynanacak.

CUMARTESİ GÜNÜ OYNANAN KARŞILAŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR:

İzmit GB spor-Serdar GB : 12-0

İ.Yahyakaptan- İzmit FK  : 8-0

Derince GB-Çayırtepe      : 3-2

41 FK-Kandıra GB          : 7-1

İlimtepe GB-Y.Kandıra    : 3-0

Körfez GB-K.Yenişehir    : 4-0

937 Seka-D.Birlik            : 3-1

Bağçeşme-İzmit Kale       : 2-2

İLİMTEPE GB SPOR: 3 YENİ KANDIRA SPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Doğan Uyan ***

İLİMTEPE GB: Kayra ***(Ümmeyir***),Metehan***, Kayra Hazar**(Ali**), Bayram***,Zafer***(Ömer**(Harun**) , Muhammet Salim***, Muhammet Burak***, Yasin***

YENİ KANDIRASPOR: İsmail***, Uğur**, Ensar***, Ali Efe**, Ahmet***, Yasin**,Ömer***, Koray**(Mert**)

GOLLER: Ömer(1),Muhammet Salim(1), Bayram(1)(İlimtepe GB)

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: 0 İZMİT YAHYAKAPTAN: 8

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Ebru Yeke ***

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: Mustafa**, Ahmet Çelik**, Yavuz Selim**, Yusuf**, Tunahan**, Yusuf Keskin**, Kerem**,Efe**

İZMİT YAHYAKAPTAN: Mehmet***, Yiğit Ali***, Efe*** (Tunahan ***), M.Eren*** (Enes ***), Arda***, Yusuf***,Yunus *** Ayberk****

GOLLER: Ayberk (5),Arda (2), Enes (1)

İZMİT GB SPOR: 12 SERDAR GB SPOR: 0

STAT: M. Ali Kağıtçı

HAKEM: Doğan Aslı ***

İZMİT GB: Alperen***, Sıraç***, Semih***(Deniz**), Kaan***, Ömer*** (Ubeyt **), Yusuf***(Ege**), Bedirhan***(Yusufcan**)Kayhan ***(Mustafa **),Oğuzhan****(Burak**) 

SERDAR GB: Bilal **,Abdulkadir**, Kaan**, İsmail**, Haktan**(Kayhan**), Hüseyin**, Efe**, Kadir**,Mehmet** 

GOLLER: Oğuzhan (4), Ömer (3), Ege (3), Kayhan (2)  (İzmit GB)

KOCAELİ YENİŞEHİR: 0 KÖRFEZ GB SPOR: 4

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Atilla Topal ***

KOCAELİ YENİŞEHİR SPOR: Paydaş*** (Yiğit Efe**), Tolga**, Mustafa** (Bedirhan**), Mehmet**, Yunus Emre**, Furkan**, Kaan**, Buğra**

KÖRFEZ GB SPOR: Enes***(Faruk**) , Yuşa***(Selim**) , Fırat***(İsmail**), Mert**(Kaan **), Halit**, Aras***(Alperen**), Doğancan**(Anıl**), Yusuf**(Salim***)

GOLLER: Yusuf (2), Fırat (1), Yuşa (1) (Körfez GB)

DERİNCE GB SPOR: 3 ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Ogün Sezgin ***

DERİNCE GB SPOR: Efe***,İsmail***(Koray Taş**), Eray***, Metehan***(Ali**) ,Kaan Taş**(Cihan**), Kaan Ünal**(Tuna**)(Barış**), Harun***(Arda**) , Ahmet Can***

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Abdulsamet***, Mert**(Yiğit**) (Çağatay**), Özgür***, Furkan***, Yuşa***, Yahya***, Emir**(Enes***), Arda***(Ensar**) 

GOLLER: Ahmetcan (2), Harun(1), (Derince GB), Yahya(1),Enes(1), (Çayırtepe Gençlikspor)

DERİNCE BİRLİK SPOR: 1 KOCAELİ 1937 SEKA: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Engincan Sevim ***

DERİNCE BİRLİK SPOR: Tuğra**, Samet***,Onur**, Kaan**, Emirhan***, Kerem**(Furkan**) , Başer**(Alperen**), Fatihan** 

KOCAELİ 1937 SEKA: Metehan***, Ali Fuat***, Ensar***, Ali***, Ali Demirhan***, Barış**, Bilal***(Berat**), Semih***(Halitcan**)

GOLLER: Bilal(1), Semih(1),Alperen (1) (Kocaeli 1937 Seka), Kerem (1) (Derince Birlikspor)

41 FUTBOL KULÜBÜ: 7 KANDIRA GB BLD.: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Eray Dalkıran ***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir***, Miraç***, Eren***(A.Kerim**) , Yağız***(Tarık**) , Yiğit**(Enis***) , Zahit***(Demirkan**) , Bilal**(Talha**), Yusuf***

KANDIRA GB BLD.: Orhan***(Metehan **), Melih**, Çınar***(Ömer Faruk **), Berat**, Batuhan**(Emirhan**), Mert Efe**, Mert Tekin**, Doğukan***

GOLLER: Yusuf (2), Enis (4),Talha(1)(41 Futbol Kulübü),Doğukan (1)(Kandıra GB BLD)

BAĞÇEŞME SPOR: 2 İZMİT KALE SPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Numan Ayverdi ***

BAĞÇEŞMESPOR: Ahmet***, Furkan**, Ensar**(Ozan**),Asaf***, Barlas**, Alperen**(M.Ali**), Ahmet Emre***, Musab **

İZMİT KALESPOR: Arda ***,Özbey **, Efe**, Kerimcan***,Onurcan**, Rahman***, Hızır**, Ceyhun**(Oğuzhan**)

GOLLER: Asaf (2), (Bağçeşme),Raman(1), Hızır(1), (İzmit Kalespor)

Bugün 11:42 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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