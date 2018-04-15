Kısa bir süre önce kurulan Gebze Aslanlar Master takımı antrenman maçlarına başladı. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda güçlü bir karma takım ile karşılaşan Gebze Aslan maçı 6-2 kaybetse de, eksiklerini gördü. Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan’ın organize ettiği maçta yıldızlaşan isim Serter Keskin’di. İkisi 25 metreden olmak üzere, 3 şık gole imza atan karma, Keskin ile birlikte Mustafa Aslı, Hasan ve Cengiz Furuncu kardeşlerin katkısıyla adeta futbol ziyafeti verdi. Vefa ve Şakir de Aslanlar Masterler’de başarılı futbolu ile göz doldurdu. Maçta skordan öte centilmenlik öne çıkarken, maçın rövanşı için şimdide söz verildi.
Bugün 11:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:47 TSİ )
Maç bahane dostluk şahane!
Kısa bir süre önce kurulan Gebze Aslanlar Master takımı antrenman maçlarına başladı.
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Bugün 11:45 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz