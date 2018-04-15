U-12 Kocaeli karması cuma günü yolcu

Antrenmanlarını sürdüren U-12 Kocaeli Karması şampiyonaya katılmak için cuma günü Antalya’ya hareket edecek.

SEKA ÇİM HALI’DA ÇALIŞTILAR

Birbirinden yetenekli 12 futbolcu, son çalışmasını Seka Çim Halı Tesisleri’nde yaptı. Göksel Ali Argun ve Emre Denizli’nin denetiminde çalışan futbolcuları, aileleri de izledi. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinasyon çalışmasının ardından şut çalışması yapıldı, futbolcular arasındaki oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

GEÇEN YIL NAMAĞLUP OLDULAR

Antalya Side’deki Sueno Otel’e Cuma sabahı 9.00’da hareket edecek olan kafilede 3 teknik adam ve 12 de futbolcu yer alacak. Sporcu velileri ise kendi imkânlarıyla Antalya’da yer alabilecek. U-12 Kocaeli karması geçen yıl Konya’da namağlup olarak İzmit’e döndü. 56 takımın mücadele edeceği dev şampiyonada belirlenecek 48 futbolcu İzmir’de ikinci kez kampa alınacak ve yakın takibe alınacak.