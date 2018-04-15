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TÜPRAŞ tarih yazdı!

Koç Holding bünyesinde düzenlenen ve her yıl büyük bir heyecana sahne olan spor oyunlarında TÜPRAŞ tarihi bir şampiyonluk elde etti.

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Bir dönem Kocaelispor’u da çalıştıran Emre Numan Bayraktaroğlu’nun başında bulunduğu TÜPRAŞ Futbol Takımı finalde Arçelik ile karşılaştı. 2-0 geriye düştüğü maçta Arçelik’i Çağrı’nın golleri ile 3-2 mağlup eden TÜPRAŞ zirvenin sahibi oldu. Temsilcimiz, futboldaki son şampiyonluğunu, 2009 yılında elde etmişti.

ARÇELİK HIZLI BAŞLADI

Zorlu final maçına Tüpraş Ersin, Serhat, Ali Fırat, Yusuf Ziya, Emrah Savgu, Köksal, Serkan Kansoy ve Çağrı tertibi ile çıktı. Maça hızlı başlayan taraf Arçelik’ti. İlk yarıda 2-0 öne geçen rakibi karşısında geri adım atmayan TÜPRAŞ’ta, İhsaniyespor’dan da tanıdığımız Çağrı ilk yarının sonlarında attığı penaltı golüyle farkı 1’e indirdi ve Arçelik soyunma odasına 2-1 önde girdi.

ÇAĞRI ŞOV…

30’ar dakikadan 2 devre halinde oynanan finalin ikinci yarısı heyecan fırtınası şeklinde geçti. Günün yıldızı Çağrı, ceza sahası içindeki karambolde önündeki topu kaleye gönderirken zorlanmadı ve 45. dakikada skor 2-2 oldu. Maçın hakemi oyuna 10 dakika ilave etti. Uzatmaların 6. dakikasında sahneye günün yıldızı Çağrı çıktı. Köksal’ın sert şutu Çağrı’ya geldi. Çağrı önce topu kontrol etti, ardından fileleri buldu.

BU OYUNCU GRUBU TARİHE GEÇTİ

Arçelik maçta 2-1 öndeyken kırmızı kart gördü ve bir kişi eksildi. TÜPRAŞ bunu iyi değerlendirdi ve kalan sürede müthiş takım savunması ve kaleci Ersin’in gayreti ile skoru korudu. Tam 9 yıl sonra tarihi bir şampiyonluk elde eden TÜPRAŞ maçın ardından haklı bir gurur ve sevinç yaşadı. Tüpraş Futbol Takımı İzmir’de Süper final maçlarında ilimizi temsil edecek. Tüpraş 4 takım arasında da zirvede yer alırsa Türkiye’nin en büyüğü olacak.

Bugün 11:47 TSİ - Spor

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