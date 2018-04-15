Darıca ŞAMPİ...: 2-3

Sarı Yeşilli ekibimiz ölüp ölüp dirildiği maçı 2-0’dan çevirdi ve 3-2 kazanarak hayati bir galibiyete daha imza attı.

BAĞCILAR 2-0 ÖNE GEÇTİ

Maça hızlı başlayan Bağcılar 4. dakikada Ertuğrul’un golü ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da Bağcılar girdiği ilk pozisyonu gole çevirdi ve yine Ertuğrul 60. dakikada fileleri havalandırdı. (2-0) Golden 1 dakika sonra Bağcılar’da Mehmet kırmızı kart gördü ve Bağcılar sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada kazanılan penaltıyı Cafercan ağlara göndererek fark 1’e indirdi.

HAFTAYA ERZİNCAN

300’e yakın taraftarının destek verdiği Darıca kalan sürede tüm hatları ile rakibine yüklendi. 72’de kanat oyuncusu Halil Çelik, 82’de de başarılı ön libero Bünyamin goller buldu ve Darıca Gençlerbirliği maçta 3-2 öne geçti. Kalan sürede skoru koruyan Sarı Yeşilliler şampiyonluk yolunda çok kritik bir engeli daha aştı. Temsilcimiz haftaya sahasında 24 Erzincan ile karşılaşacak.