CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde OHAL’e karşı eylem yapacak. “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla gerçekleşecek eylemler için tüm siyasi partilere de katılım çağrısı yapıldı. CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde saat 12.00’de bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirecekken, Kocaeli İl Örgütü’nün yapacağı eylem saat 12.00 ile 13.00 arası İzmit Sabri Yalım Parkı’nda yapılacak.
Bugün 11:55 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:58 TSİ )
CHP’lilerden oturma eylemi!
CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla bir saatlik oturma eylemi yapacak. Eyleme tüm siyasi partiler de davetli.
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Bugün 11:55 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz