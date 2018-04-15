CHP’lilerden oturma eylemi!

CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde OHAL’e karşı eylem yapacak. “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla gerçekleşecek eylemler için tüm siyasi partilere de katılım çağrısı yapıldı. CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde saat 12.00’de bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirecekken, Kocaeli İl Örgütü’nün yapacağı eylem saat 12.00 ile 13.00 arası İzmit Sabri Yalım Parkı’nda yapılacak.