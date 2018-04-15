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Bugün 12:03 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:50 TSİ )

Begeç ve Alemdar ailesi dünür oldu

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Begeç ve Alemdar aileleri dünür oldu.

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İnşaat Mühendisi Elif Hanım ile MEFA Şirketi yöneticisi Emirhan Alemdar bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya yemin etti.

ŞAHİTLİK ETTİLER

Ev hanımı Fatma Begeç ile Kocaeli Devlet Hastanesi’nden emekli Hüseyin Begeç’in güzeller güzeli kızları Elif ile ev hanımı Ümmügül Alemdar ile Brisa’dan emekli Metin Alemdar’ın yakışıklı oğlu Emirhan evliler kervanına adlarını yazdırdı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın kıydığı nikahtaçiftin şahitliklerini Derince Belediyesi Eski Başkanı İstanbul Beşiktaş Cibali Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Aziz Alemdar, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aysel Demirtaş, Elektrik Mühendisi Hasan Begeç, Şirintepespor Kulüp Başkanı Uğur Çelik, Kandıralılar Derneği Eski Başkanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak,  MEFA Şirketi ortaklarından Mesut Alemdar, Matematik ÖğretmeniOzan Alemdar yaptı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Dr. Nevzat Doğan 1991 doğumlu Elif Hanım ile 1988 doğumlu Emirhan Bey’in evlilik cüzdanını Dr. Aziz Alemdar’a verdi, Alemdar da Aysel Demirtaş Hanım’a uzattı. Son derece samimi anların yaşandığı nikahtagenç çift cüzdanlarını almanın mutluluğunu yaşarken, gece boyunca pist boş kalmadı. Elif ve Emirhan çok mutlu olduklarını dile getirirken, kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarına teşekkür etti. Gazetemiz olarak Elif ve Emirhan çiftini tebrik ediyor, bir ömür boyu aile saadeti diliyoruz.

Bugün 12:03 TSİ - Yaşam

Muhabir Erdem Övüç

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