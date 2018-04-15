İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde çalınan bisikletlerle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda bisikletlerin 6 yerde olabileceğinin belirlenmesi üzerine aramalar yapıldı. 4 ayrı yerde 38 çalıntı bisiklet ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Bugün 12:23 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
38 bisiklet çalan hırsızlar yakalandı
İzmit'te, polisin operasyonunda, 38 bisiklet çalan 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
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Bugün 12:23 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz