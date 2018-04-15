Karamürselli balıkçılar umduğunu bulamadı

Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömür Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ereğli'de 72 üyelerinin olduğunu belirterek, bölgede yaklaşık 500 kişinin balıkçılık yaparak evine ekmek götürdüğünü söyledi. Av sezonundan bekledikleri verimi alamadıklarını dile getiren Bayraktar, "Hayırlısıyla sezonu kazasız belasız atlattık ama pek istediğimiz gibi olmadı. Umduğumuz verimi bulamadık. Eylül verimi iyiydi. Herkes istediğini aldı o dönemde. Çalışan alacağını aldı ama kış sonrası pek bir şey olmadı." diye konuştu. Bayraktar, dün gece 24.00'ten önce sezonu kapattıklarını anlatarak, 1 Eylül'de yeniden ağ atmak için bakım çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti. Balıkçılardan Erkan Yılmaz da sezonun yılbaşına kadar iyi geçtiğini fakat yılbaşından sonra pek balık tutamadıklarını dile getirdi.