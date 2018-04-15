Berkin Elvan'ın ailesi, Adalet ve Demokrasi Sempozyumu'nda

CHP İl Gençlik Kolları'nın Gebze'de düzenlediği Adalet ve Demokrasi Sempozyumunun 1. oturumu başladı. Sempozyumun Moderatörlüğünü Gençlik Kolları İl Sekreteri Av. Yiğit Timur, Eğitim Reformu Girişimi Politika Analisti Yeliz Düşkün, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu üstlendi.

SEMPOZYUMUN BAŞLIKLARI

1.Siyaset ( Türkiye'de OHAL)

2.Ekonomi ( Türkiye'de Sosyal Refah)

3.Dış Politika ( 20001i Yıllarda Türk Dış Politikası)

4.Medya ( Türkiye'de Medya Özgürlüğü)

5.Eğitim ( Türkiye'de Modern Eğitim)

6.Hukuk (Çoğulcu Demokratik Anayasa

BERKİN ELVAN'IN ANNE BABASI DA KATILDI

Gebze Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Berkin Elvan’ın anne ve babası Gülsüm- Sami Elvan ve avukatları Efkan Bolaç ve çok sayıda partili katıldı.

ÖNEMLİ İSİMLER SEMPOZYUMDA

6 oturumdan oluşacak oturuma CHP Genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, chp parti meclis üyesi doç. Dr. Yunus Emre, SP GİK üyesi Ergün Kaya, İyi Parti genel başkan yardımcısı Aydın Adnan Sezgin, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Erdem Gül, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ERG politika analisti Yeliz Düşkün konuşmacı olarak katıldı.