Periler yenildi: 51-62

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça oldukça kötü başlayan İzmit ekibi, dört periyotta da kötü oynayınca, 8’nci mağlubiyetini aldı ve 46 puanla ve 5’inci sırada kaldı. İzmit Belediyespor ilk periyodu 15-20, ikinci periyodu 20-39, üçüncü periyotu 25-43 kaybetti. Son periyotta biraz toparlansa da maçı kaybetti. Amerikalı, Arhonda Jasmon’un kötü gününde olması, İzmit Belediyespor şampiyonluk için büyük avantaj kaybetti. Maçı yöneten hakemlerin de kötü yönetimi, maçı izleyen seyircilerden tepki aldı. Periler, cuma günü deplasmanda Fenerbahçe Gelişim ile deplasman maçına gidecek. Maç saat 17.00’de başlayacak.

İZMİT BELEDİYE:51-İSTANBULGÜCÜ: 62

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sabri Gündüz *, Eyüp Ayhan *, Nur Akça *

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu ***(17), Ebru Torun ***(13), Şenay Şale Sarısoy *, Arhonda Jasmon Covington *(7), Deniz Doğan **(6), Meriç Banu Yenal *, Berrin Akbaş **(2), Deniz Üstün **(6), Rabia Dolaykaya *, Kübra Mutiş *

İSTANBULGÜCÜ: Bahar Kocaoğlu ****(19), Belgin Onbaşı ***(11), Mercedes Maria Walker ***(8),Betül Kutlu ***(12), Sevda Tunçluer ***(7), Dilek Topdemir **(5), Aleyna Sonuç **, Aycan Sonuç **, Fatma Nur Şimşek **, Münevver Akış **

1.PERİYOT: 15-20

2.PERİYOT: 20-39

3.PERİYOT: 34-47

MAÇ SONUCU: 51-62