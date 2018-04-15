e-ticarete uyum sürecindeki perakendede sosyal medya ticareti ‘s-ticaret’ çığ gibi büyüyor. ETİD Başkanı Ekmekçi, genellikle kötü deneyimle sonuçlanan bu alışverişlerden dolayı tüketicinin e-ticarete tereddütle yaklaştığını ve online alışverişi hayatından çıkardığını söyledi.
Bugün 12:42 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:44 TSİ )
e-ticaret yetmedi bir de s-ticaret çıktı
e-ticarete uyum sürecindeki perakendede sosyal medya ticareti ‘s-ticaret’ çığ gibi büyüyor.
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Bugün 12:42 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz