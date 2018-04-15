e-ticaret yetmedi bir de s-ticaret çıktı

e-ticarete uyum sürecindeki perakendede sosyal medya ticareti ‘s-ticaret’ çığ gibi büyüyor. ETİD Başkanı Ekmekçi, genellikle kötü deneyimle sonuçlanan bu alışverişlerden dolayı tüketicinin e-ticarete tereddütle yaklaştığını ve online alışverişi hayatından çıkardığını söyledi.