Üzerinde bu yazı yoksa almayın!

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Organik, köy, doğal ve serbest gezen tavuk yumurtası gibi farklı ifadelerle satılan yumurtalarla ilgili çok sayıda şikayet gelmesi üzerine harekete geçen bakanlığın getirdiği yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması pazartesi gününden itibaren başlayacak.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 2014 yılında Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yapılan değişiklikle doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan "A sınıfı" yumurtalar için damgalanma şartı getirildi. Bu kapsamda, yumurtaların işletme ve kümes numarası yumurta kabuğuna damgalanmaya başlandı. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geçen zamanda yumurta etiketlerinde yer alan "organik yumurta", "köy yumurtası", "doğal yumurta", "serbest gezen tavuk yumurtası" gibi farklı ifadelerin hem tüketiciyi yanılttığı hem de üreticiler arasında haksız rekabete yol açtığı belirlendi.

KODLAR YUMURTAYA DAMGALANACAK

Üretici ve tüketicilerden çok sayıda şikayet gelmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, 24 Kasım 2017'deki tebliğ değişikliğiyle "yetiştirme metodu kodu"nun işletme ve kümes numarasıyla birlikte yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu getirdi. Böylece, AB uygulamalarına da uyum sağlandı. İşletmeler açısından tanınan geçiş süreci bugün doldu. Bugünden itibaren market raflarında yer alacak yumurtalarda yetiştirme metodu kodu yer alacak. Uygulama göre, "A sınıfı" yumurtada yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 milimetre yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğuna damgalanacak.

YUMURTA KODLARININ ANLAMLARI

Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanırken, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanacak. Buna göre, "0" kodu organik yetiştiricilik, "1" kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik, "2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, "3" kodu da kafesli yetiştiricilik için verilecek. Örneğin, Ankara'da organik yumurta yetiştiriciliği yapan bir işletme için "0TR060000060000-01" damgası basılacak.

Bugün 12:44 TSİ - Ekonomi

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