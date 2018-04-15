İzmit Simidi’ni KOÜ tanıtıyor

Sergide, İzmit’in geleneksel lezzetlerinden İzmit simidi tanıtılırken, sergi il protokolü ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. KOÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Keskin ve Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Necmi Özdemir’in, kültürel değerlere sahip çıkma bilincinin artırılması vurgusuyla yaptığı ortak çalışmaya birçoğu İzmitli olmayan üniversite öğrencisinin katılmasıyla İzmit Simidi Afişleri Sergisi ve Yarışması ortaya çıktı.

SİMİT İKRAMI

Esnaf-kent birleşiminin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkan sergiye, üniversitenin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve Kocaeli esnafları tarafından da destek sağlandı. Afişler halk oylamasına sunulurken sergiyi gezip oy kullananlara ücretsiz simit ikramı yapıldı. Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, simit yiyerek sergiyi gezdi.