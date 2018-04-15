Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması) programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını belirterek, “İnşallah çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi
Bugün 12:52 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:54 TSİ )
Milyonlarca kadın çalışana müjde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması) programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını belirterek, “İnşallah çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi
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Bugün 12:52 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz