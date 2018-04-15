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Milyonlarca kadın çalışana müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması) programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını belirterek, “İnşallah çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması) programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını belirterek, “İnşallah çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi

Bugün 12:52 TSİ - Ekonomi

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