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Milyonlarca kadın çalışana müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması) programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını belirterek, “İnşallah çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi