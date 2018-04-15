Kocaeli Anadolu Lisesi'nden MEB'e tepki!

Kocaeli Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve veliler okul önünde bir araya gelerek okullarının Merkezi Sınav ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Listesi’nde yer almamasına tepki gösterdi. Okul önündeki eyleme okul aile birliği üyeleri, öğrenciler, öğrenci velileri ve Kocaeli Anadolu Lisesi Mezunları Derneği katılım gösterdi. Ayrıca oğlu Kocaeli Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi olan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’da eyleme katılarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Kocaeli Anadolu Lisesi’nin mahalle okulu statüsüne düşmesine tepki gösteren öğrenci velileri adına Kocaeli Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İhsan Karaosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ’NİN İLK ANADOLU LİSESİ

Dernek başkanı Karaosmanoğlu, “Sözlerime Kocaeli Anadolu Lisesinin herkes tarafından bilinen, lakin bu günde tekrar etmekte fayda gördüğüm başarılarından söz ederek başlamak istiyorum. 1980 yılında kurulan 38 yıllık bir tarihe, birikime ve anıya sahip olan okulumuz şehrimizin ilk Anadolu lisesidir.Kurulduğu dönemde ülkemizin en yüksek puanlı 3.anadolu lisesi olan okulumuz, döneminin çok ilerisinde akademik ve yabancı dil eğitimine sahip evrensel öğrenciler yetiştirmiş.Ve bunu kendine bir ilke edinmiştir” ifadelerinde bulundu.

HİÇ BİR ZAMAN KOLAY OLMAMIŞTIR

Konuşmalarına devam Karaosmanoğlu, “Kurulduğu günden bu güne şehrin en başarılı öğrencilerine eğitim öğretim hayatlarında akademik , sosyal, kültürel ve sportif anlamda katkı sağlamaya devam eden bu köklü kurumda eğitim hakkı kazanmak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Kocaeli Anadolu Lisesini kazanmak için sarfedilen emeklerin hiçbir zaman boşa gitmediğini de bu okuldan mezun olan her öğrenci bilir” ifadelerinde bulundu.

BAŞARI SEVİYESİ HEP YÜKSEK OLDU

Karaosmanoğlu, “Verisel bazda konuşmak gerekirse 2017 yılı TEOG taban puanı 478 olan ve 0.79 ile 4.93 yüzdelik dilimde yer alan okulumuz ilimizin en başarılı Anadolu lisesidir. 2010 yılı Türkiye 58’’lığı , 2011 yılı Türkiye 27’lığı, 2017 yılı Türkiye 49’luğu gibi bir çok akademik başarıya imza atan okulumuz tarihi boyunca ülkemizin en başarılı üniversitelerine öğrenci yerleştirmiştir” dedi.

TÜRKİYE BİRİNCİLİKLERİNİ SAHİP

Konuşmalarına devam eden Karaosmanoğlu, “Ayrıca Kocaeli Anadolu Lisesi kurulduğu ilk günden beri öğrencilerini sadece akademik başarısı yüksek yüksek olan bireyler olarak değil; her açıdan donanımlı, duyarlı, çalışkan ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir. Okulumuzun bu çabaları hiçbir zaman boşa gitmemiş, öğrencilerimiz matematik olimpiyatları, tenis, karikatür, kitap okuma, kompozisyon, basketbol gibi bir çok alanda il ve Türkiye birinciliklerine sahip olmuştur” diye konuştu.

KOCAELİ’Yİ GURURLANDIRMIŞTIR

Konuşmalarına devam eden Karaosmanoğlu, “Okulumuz sadece öğrencileri ile değil. Yıllardır süre gelen tecrübeler ile olgunlaşan Kocaeli Anadolu Lisesi ruhunu oluşturan pek çok alanda donanımlı ve öğrencilerine her konuda rol model olan eğitim kadrosuyla da kendinden söz ettirmektedir. Kısaca Kocaeli Anadolu Lisesi yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileriyle Kocaeli’ye her zaman örnek olmuş ve bizleri hep gururlandırmıştır” dedi.

MAHALLE OKULUMU OLACAK ?

Karaosmanoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama ile bu gurur yerini derin bir üzüntüye bırakmıştır. Çünkü Kocaeli Anadolu Lisesi ‘’Merkezi Sınav ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Listesi’nde’’ yer almamaktadır. Bunun anlamı Kocaeli Anadolu Lisesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren bir mahalle okulu olacağı mıdır?” dedi.

KOCAELİ’DE NEDEN SADECE 1 ANADOLU LİSESİ SEÇİLDİ ?

Karaomsanoğlu, “Köklü ve başarılar ile dolu tarihe sahip olan böyle bir okulun hiçe sayılması ilimiz ve ülkemiz adına çok büyük bir kayıptır. Türkiye geneli listeyi incelediğimizde Bursa’da 8, Diyarbakır’da 6, Balıkesir’de Konya’da 4, Adana’da 10 ve daha bahsetmediğimiz bir çok ilde birden fazla Anadolu lisesi listede yerini alırken Kocaeli’den neden sadece bir Anadolu lisesi seçilmiştir?” şeklinde konuştu.

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ BUNU HAKETMİYOR

Konuşmalarına devam eden Karaosmanoğlu, “Üstelik seçilen Anadolu lisesi il genelinde 7.sıradadır. Biz en başarılı Anadolu lisesi olarak neden listede yer almadığımızı, liste kriterlerinin neye göre belirlendiğini merak etmekteyiz. Kocaeli Anadolu Lisesi sistem değişikliği nedeniyle hak etmediği soru işaretlerine maruz kalırken birde sürecin olumsuz tarafında bırakılmıştır” dedi.

İMKANSIZI İSTEMİYORUZ

Karaosmanoğlu son olarak, “Biz imkansızı istemiyoruz. Biz Kocaeli’nin en köklü ve başarılı Anadolu lisesi ünvanını devam ettirmekte kararlıyız. Biz gerekli mercilere başvurularımızı yaptık. Bu basın açıklaması ile de sizlerin desteğini istiyoruz. Kocaeli Anadolu Lisesi sınavı hak ediyor” diyerek sözlerine son verdi.

DOĞRU BULMUYORUM

Yapılan açıklamanın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli Anadolu Lisesi, Kocaeli’nin en başarılı okullarından biridir. Bu kararı doğru buluyorum. İnşallah en kısa sürede yetkililer bu durumu düzeltir” ifadelerinde bulundu.