Kocaelispor: 0 Kızılcabölük: 0

İsmetpaşa Stadı’ndaki maçta Kocaelispor maçın ilk yarısında çok etkiliydi. Elaziz ve Düzyurt deplasmanlarında olduğu gibi ilk yarıda kusursuz bir futbol ortaya koyan ekibimiz 4 kez gole yaklaştı. Hamza, Sefa, Süleyman ve Sinan ile fileleri havalandırmaya çok yaklaşan Kocaelispor kaleci Cihan’ı geçemezken, son vuruşlarda beceri sorunu yaşadı. Kalesinde pozisyona izin vermeyen Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 0-0’lık beraberlik ile girdi.

HAMZA ŞANSSIZ GÜNÜNDEYDİ

Mücadelenin ikinci yarısında da Kocaelispor ilk yarıdaki kadar olmasa da oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Kaptan Hamza ile 3 kez mutlak gol kaçıran Kocaelispor fileleri bir türlü göremedi. Konuk ekip maç boyunca iki kez tehlikeli oldu. İlkinde Can Emre topu kornere çıkardı, diğer pozisyonda ise Ethem topu yakın mesafeden ıskaladı. Mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona ererken Yeşil Siyahlılar puanını 37’ye çıkardı ve ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyemedi.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR KIZILCABÖLÜKSPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Şahin Berker***, Soner Akgün***, Erdem Ataş***

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL**

3 KADİR ÖGE**

4 MURAT SONER BAŞAK**

5 KEMAL CAN AYDEMİR**

8 SEFA NARİN**

Dk.74 (MERT YAVUZ**)

10 BURAK SÜLEYMAN**

11 SİNAN PEKTEMEK**

12 MESUT ÖZDEMİR***

18 ONUR ÖZTONGA****

19 MEHMET AVCI**

Dk.73 (BURAK ÖZBAKIR*)

41 HAMZA MUTLU**

Dk.90 (KEREM YILDIRIM?)

YEDEKLER

35 YUSUF ŞENLİK

2 FATİH ADIGÜZEL

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR

50 ALİ KETEN

KIZILCABÖLÜKSPOR

34 CİHAN ŞENTÜRK**

4 KAAN DORAK****

5 ANIL YILDIRIM**

17 SEDAT YAHŞİ**

18 RAMAZAN ERARSLAN****

20 ALİ HELVACI**

Dk.79 (BURAK GÖKBEL*)

55 GÖKHAN ÖZER**

Dk.88 (SERKAN ÖZEN*)

37 SABRİ GÜMÜŞOĞLU**

59 TAYGUN VURGUN**

70 SAMET DAĞLI**

Dk.55 (İLYAS URAL*)

99 ETHEM ERBOĞA**

YEDEKLER

12 MERT CAN DADAN

19 ÜMİT HATİPOĞLU

44 HASAN KAYA

54 ALPER KADİR DURUK

SARI KARTLAR: Dk.58 Hamza, Dk.61 Murat Soner Dk.88 Sinan, Dk.89 Mesut (Kocaelispor) Dk.59 Taygun (Kızılcabölük)

GOL: YOK

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DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

3' Hamza sağ çaprazdan müsait pozisyonda çok kötü vurdu, takımı golden etti.

7' Sinan-Hamza verkaçında Hamza yakın mesafeden sert vurdu, kaleci ayaklarıyla kurtardı.

25' Sağdan Mehmet Avcı atağımızı geliştirdi. Altı pasa çıkardı, Burak Süleyman yüzde yüz gollük pozisyonda üstten auta attı...

27' Burak Süleyman soldan ceza alanına girdi pas çıkarmadı. Kendi vurmak istedi, kötü vuruşu kalecide kaldı.

37' Burak Süleyman sodan atağı geliştirdi, altı pasa indirdi, Sinan'dan önce kaleci topu bloke etti.

42' Burak Süleyman seri çalımlarla ceza yayına yaklaştı, bir anda Sefa'nın önüne bıraktı, kaleci çıkarak yüzde yüz gollük pozisyonda topu yatarak bloke etti.

İlk yarı sona erdi...

İkinci yarı başladı...

49' İnanılmaz bir gol kaçıran Hamza Mutlu, şok etti. Rakipten bir anda topu kapan Kaptan Hamza, hızla ceza alalına girdi kaleciyle karşı kaşıya kaldı, çok kötü vurdu, Kalecinin kucağına bıraktı.

57' Kızılcabölük'te Samet'in yerine İlyas girdi.

58' Hamza sarı kart gördü cezalı duruma düştü...

70' Can Emre Yücel mükemmel bir kurtarış yaptı. Kızılcabölüklü İlyas altı pastan yerden gelen topa sert vurdu, son anda parmaklarının ucuyla kornere çelen Can Emre yüzde yüz golü önledi.

72' Mehmet'in yerine Burak Özbakır girdi.

73' Sefa'nın yerine Mert Yavuz girdi.

80' Hamza soldan yüklendi sert vurdu, 90'ın az üzerinden auta çıktı.

84' Sağdan Burak getirdi, altı pasa kesti, Hamza müsait pozisyonda üstten auta attı.

90+1' Soldan gelen ortada, üç Kocaelisporlu futbolcu birden topa dokunamadı, yine golden olduk...

90+' Maç sona erdi.