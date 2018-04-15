Burcu ile Cemalettin muradına erdi

Körfez'de ikamet eden Saffet ve Yusuf Milletçi çiftinin Körfez PTT Müdürlüğü'nde çalışan güzel kızları Burcu, Nurcan ve Cenap Özsoy çiftinin Kaman Belediyesi'nde görevli mühendis oğulları Cemalettin ile hayatını birleştirdi.

KAMAN BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Derince Elmas Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen muhteşem düğüne Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, Milletçi ile Özsoy ailelerinin eş, dost ve akrabaları geniş katılım gösterdi. Bir dönem MHP'de başkan yardımcılığı da yapan Cemalettin Özsoy ve Burcu Milletçi çiftinin mutluluğu görülmeye değerdi.