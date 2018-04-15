Özlem ile Uğur, hayat arkadaşı oldu

Kartepe’de ikamet eden Nurhayat ve Ali Rıza İnce çiftinin güzel kızları Özlem İnce, Fatma ve Dursun Ali Yılmaz çiftinin Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nde görevli oğulları Uğur Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Acısu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen düğünde çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.