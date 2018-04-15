Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:47 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:49 TSİ )

Özlem ile Uğur, hayat arkadaşı oldu

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nde görevli Uğur Yılmaz, Özlem İnce ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını Başkan Üzülmez kıydı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe’de ikamet eden Nurhayat ve Ali Rıza İnce çiftinin güzel kızları Özlem İnce, Fatma ve Dursun Ali Yılmaz çiftinin Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nde görevli oğulları Uğur Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Acısu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen düğünde çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.

Bugün 14:47 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün mask
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün
Kendi ettiği evlilik teklifine en çok kendini şaşırttı! mask
Kendi ettiği evlilik teklifine en çok kendini şaşırttı!
Özlem ile Uğur, hayat arkadaşı oldu mask
Özlem ile Uğur, hayat arkadaşı oldu
‘Aile apartmanları’ için günlük kiralama yasağı mask
‘Aile apartmanları’ için günlük kiralama yasağı
Burcu ile Cemalettin muradına erdi mask
Burcu ile Cemalettin muradına erdi
Gülşah ile Tolga çok mutlu mask
Gülşah ile Tolga çok mutlu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi mask
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi

GALERİ

Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları mask
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları
Osman Kuyu kızı evlendirdi mask
Osman Kuyu kızı evlendirdi
Çöp fabrikasına piknikli eylem! mask
Çöp fabrikasına piknikli eylem!
Gültepe'de korku dolu gece! mask
Gültepe'de korku dolu gece!
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL