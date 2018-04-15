Kartepe’de ikamet eden Nurhayat ve Ali Rıza İnce çiftinin güzel kızları Özlem İnce, Fatma ve Dursun Ali Yılmaz çiftinin Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nde görevli oğulları Uğur Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Acısu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen düğünde çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.
Bugün 14:47 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
Özlem ile Uğur, hayat arkadaşı oldu
Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nde görevli Uğur Yılmaz, Özlem İnce ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını Başkan Üzülmez kıydı.
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Bugün 14:47 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz