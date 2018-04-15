Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Yaşar Şahin’in yakışıklı oğlu Tolga Şahin, Gülşah Gerzeoğlu ile dünya evine girdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki düğüne Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katıldı.
Bugün 14:49 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
Gülşah ile Tolga çok mutlu
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Yaşar Şahin’in yakışıklı oğlu Tolga Şahin, Gülşah Gerzeoğlu ile dünya evine girdi.
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Bugün 14:49 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz