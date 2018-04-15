ESEM İnşaat Firması'nın sahibi, genç bayan müteahhit Esra Dağdelen'e çalışanları sürpriz bir doğum günü hazırladı. İşyerinde düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Dağdelen’e yanında bulunanlar, 'İyi ki doğdun Esra' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Esra Dağdelen, bu özel ve güzel gününde kendisini yalnız bırakmayan başta eşi Yiğit Dağdalen ve çalışanları olmak üzere bütün dostlarına teşekkür etti.
Bugün 14:50 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
Esra Dağdalen'e sürpriz kutlama
ESEM İnşaat Firması'nın sahibi Esra Dağdelen’e eşi ve çalışanları tarafından sürpriz doğum günü hazırlandı.
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Bugün 14:50 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz