Esra Dağdalen'e sürpriz kutlama

ESEM İnşaat Firması'nın sahibi, genç bayan müteahhit Esra Dağdelen'e çalışanları sürpriz bir doğum günü hazırladı. İşyerinde düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Dağdelen’e yanında bulunanlar, 'İyi ki doğdun Esra' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Esra Dağdelen, bu özel ve güzel gününde kendisini yalnız bırakmayan başta eşi Yiğit Dağdalen ve çalışanları olmak üzere bütün dostlarına teşekkür etti.