Daha önce eksiklikleri nedeniyle bir dönem kapatılan Hereke’deki taş ocaklarının çevreye yaydığı toz vatandaşı isyan ettirme noktasına getirdi. Özellikle taş ocağının yakınında bulunan Kışladüzü Mahallesi bu tozla günün her saatinde yaşamak zorunda kalıyor. Mahallelinin dün yıkadığı arabası, evinin camı, balkonu ertesi gün kıpkırmızı toz içinde kalıyor. Bir dönem kendisinin de taşocağında çalıştığını belirten mahalle sakini Turay Gülez, “Yazın kapı pencere açamıyoruz. Balkonda bir çay içemiyoruz. Bıktık bu tozdan” diyerek tepkisini dile getirdi.
Bugün 14:56 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:13 TSİ )
Kışladüzü Mahallesi toz içinde yaşıyor!
Hereke’deki taş ocağının çevreye yaydığı kırmızımsı toz çevrede ikamet eden vatandaşların evlerine kadar giriyor…
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Bugün 14:56 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz