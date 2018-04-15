Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:56 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:13 TSİ )

Kışladüzü Mahallesi toz içinde yaşıyor!

Hereke’deki taş ocağının çevreye yaydığı kırmızımsı toz çevrede ikamet eden vatandaşların evlerine kadar giriyor…

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Daha önce eksiklikleri nedeniyle bir dönem kapatılan Hereke’deki taş ocaklarının çevreye yaydığı toz vatandaşı isyan ettirme noktasına getirdi. Özellikle taş ocağının yakınında bulunan Kışladüzü Mahallesi bu tozla günün her saatinde yaşamak zorunda kalıyor. Mahallelinin dün yıkadığı arabası, evinin camı, balkonu ertesi gün kıpkırmızı toz içinde kalıyor. Bir dönem kendisinin de taşocağında çalıştığını belirten mahalle sakini Turay Gülez, “Yazın kapı pencere açamıyoruz. Balkonda bir çay içemiyoruz. Bıktık bu tozdan” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bugün 14:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Cedit'te kentsel dönüşüm tepkisi mask
Cedit'te kentsel dönüşüm tepkisi
Karaosmanoğlu: İmkan olsa Çöp fabrikasını Sekapark'a yaparım mask
Karaosmanoğlu: İmkan olsa Çöp fabrikasını Sekapark'a yaparım
Avcılar da eylem yapacak! mask
Avcılar da eylem yapacak!
Sakarya sallandı! mask
Sakarya sallandı!
Karamürselli balıkçılar umduğunu bulamadı mask
Karamürselli balıkçılar umduğunu bulamadı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi mask
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi

GALERİ

Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları mask
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları
Osman Kuyu kızı evlendirdi mask
Osman Kuyu kızı evlendirdi
Çöp fabrikasına piknikli eylem! mask
Çöp fabrikasına piknikli eylem!
Gültepe'de korku dolu gece! mask
Gültepe'de korku dolu gece!
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL