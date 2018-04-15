Son olarak eczanesinde yapılan düzenlemelerle ilaçların her hasta için ayrı olacak şekilde, hasta bazlı paketlenerek, servis ve birim olarak ayrı ayrı hazırlanmasını sağlayacak ilaç hazırlama alanları oluşturuldu. Eczacılık alanında tam hasta güvenliği sağlanan düzenlemelerle; eczane raf sistemi oluşturularak depoda bulunan ilaç ve sarf malzemelerin duvar ve zemin ile teması önlendi. Aynı zamanda eczane dolap ve rafları sabitlenerek çalışan güvenliği önlemleri alındı.
Bugün 15:20 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 15:22 TSİ )
Dilovası Devlet’te yenilik yapılıyor
Dilovası Devlet Hastanesi her geçen gün bünyesine yenilik ve hizmetler ekleniyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:20 TSİ - Sağlık
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz