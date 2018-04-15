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Bugün 15:20 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:22 TSİ )

Dilovası Devlet’te yenilik yapılıyor

Dilovası Devlet Hastanesi her geçen gün bünyesine yenilik ve hizmetler ekleniyor.

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Son olarak eczanesinde yapılan düzenlemelerle ilaçların her hasta için ayrı olacak şekilde, hasta bazlı paketlenerek, servis ve birim olarak ayrı ayrı hazırlanmasını sağlayacak ilaç hazırlama alanları oluşturuldu. Eczacılık alanında tam hasta güvenliği sağlanan düzenlemelerle; eczane raf sistemi oluşturularak depoda bulunan ilaç ve sarf malzemelerin duvar ve zemin ile teması önlendi. Aynı zamanda eczane dolap ve rafları sabitlenerek çalışan güvenliği önlemleri alındı.

Bugün 15:20 TSİ - Sağlık

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