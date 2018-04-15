Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:47 TSİ )

Recep Serkan Çetintaş’ın babası vefat etti

İlimizde uzun yıllar boyunca profesyonel futbol oynayan ve bu sezon Başiskele Doğantepespor’un başarısı için ter döken Recep Serkan Çetintaş’ın babası Mehmet Nuri Çetintaş hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizde uzun yıllar boyunca profesyonel futbol oynayan ve bu sezon Başiskele Doğantepespor’un başarısı için ter döken Recep Serkan Çetintaş’ın babası Mehmet Nuri Çetintaş hayatını kaybetti. 1 ay önce mesane ameliyatı olan Merhum Çetintaş dün ikinci kez Karamürsel Devlet Hastanesi’nde bıçak altına yattı. Ameliyatın ardından akşamüzeri hastanede kalp krizi geçiren Mehmet Nuri Çetintaş özel bir hastaneye getirildi. 2 kalp damarının tıkalı olduğu öğrenilen ve By-Pass ameliyatı olması kararlaştırılan 68 yaşındaki Çetintaş’ın kalbi bir kez daha durdu. 2 evlat sahibi Mehmet Nuri Çetintaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Gazetesi olarak dün Karamürsel Merkez Camii’nde öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedilen Merhum Mehmet Nuri Çetintaş’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

Bugün 15:40 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kocaeli Milletvekilleri Kenya'da maç yapacak! mask
Kocaeli Milletvekilleri Kenya'da maç yapacak!
TÜPRAŞ tarih yazdı! mask
TÜPRAŞ tarih yazdı!
Volkan Mert Korkmaz'ın acı günü! mask
Volkan Mert Korkmaz'ın acı günü!
Darıca ŞAMPİ...: 2-3 mask
Darıca ŞAMPİ...: 2-3
U-11 Ligi gollü başladı mask
U-11 Ligi gollü başladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor... mask
Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...
Kuaför tabancayla vuruldu! mask
Kuaför tabancayla vuruldu!
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli! mask
Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi mask
Evlilik hazırlığı yaparken cenazesi geldi

GALERİ

Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları mask
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları
Osman Kuyu kızı evlendirdi mask
Osman Kuyu kızı evlendirdi
Çöp fabrikasına piknikli eylem! mask
Çöp fabrikasına piknikli eylem!
Gültepe'de korku dolu gece! mask
Gültepe'de korku dolu gece!
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL