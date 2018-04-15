Recep Serkan Çetintaş’ın babası vefat etti

İlimizde uzun yıllar boyunca profesyonel futbol oynayan ve bu sezon Başiskele Doğantepespor’un başarısı için ter döken Recep Serkan Çetintaş’ın babası Mehmet Nuri Çetintaş hayatını kaybetti. 1 ay önce mesane ameliyatı olan Merhum Çetintaş dün ikinci kez Karamürsel Devlet Hastanesi’nde bıçak altına yattı. Ameliyatın ardından akşamüzeri hastanede kalp krizi geçiren Mehmet Nuri Çetintaş özel bir hastaneye getirildi. 2 kalp damarının tıkalı olduğu öğrenilen ve By-Pass ameliyatı olması kararlaştırılan 68 yaşındaki Çetintaş’ın kalbi bir kez daha durdu. 2 evlat sahibi Mehmet Nuri Çetintaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Gazetesi olarak dün Karamürsel Merkez Camii’nde öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedilen Merhum Mehmet Nuri Çetintaş’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.