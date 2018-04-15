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Verem Savaş’ta Ali Ayaz yeniden başkan

Kocaeli Verem Savaş Derneği’nin bugün gerçekleştirilen kongresinde mevcut Başkan Ali Ayaz 3. kez başkan seçilerek güven tazeledi.

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Kocaeli Verem Savaş Derneği’nin 24. Olağan kongresi bugün Verem Savaş Toplum Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Ali Ayaz rakipsiz girdiği seçimde 3. kez başkan seçildi. 68 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ayrıca 9 kişilik yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu ve 3 delege üyesi seçildi.

Yönetim Kurulu Asil: Ali Ayaz, Abdullah Özkırlar, Sabri Mutlu Cemil Torun, İbrahim Yıldız, Orhan Balcı, Bayram Efe, Hüseyin Seven, Yakup Turan.

Denetim Kurulu Asil: Hasan Işıktekiner, Recep Mutlu, Emrah Hasanoğlu.

Delege Üyeleri Asil: Ali Ayaz, Cemil Torun, Yakup Turan

Bugün 16:26 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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