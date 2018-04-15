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Gölcük Kırıkhan’ı yaktı: 0-2

Ligde kalması kesinleyen Gölcükspor, dün Kırıkhan deplasmanında 2-0 galip gelirken, rakibini ateş hattının içine itti.

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Ligde kalması kesinleyen Gölcükspor, dün Kırıkhan deplasmanında 2-0 galip gelirken, rakibini ateş hattının içine itti. Ligde 3 hafta kala zorlu maça çıkan Gölcük, deplasmandaki maçta 12. Dakikada Sedat Cengiz ve 14. dakikada Alparslan’ın kendi kalesine attığı golle 2-0 galip geldi.

Bugün 17:02 TSİ - Spor

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