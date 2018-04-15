Ligde kalması kesinleyen Gölcükspor, dün Kırıkhan deplasmanında 2-0 galip gelirken, rakibini ateş hattının içine itti. Ligde 3 hafta kala zorlu maça çıkan Gölcük, deplasmandaki maçta 12. Dakikada Sedat Cengiz ve 14. dakikada Alparslan’ın kendi kalesine attığı golle 2-0 galip geldi.
Bugün 17:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:05 TSİ )
Gölcük Kırıkhan’ı yaktı: 0-2
Ligde kalması kesinleyen Gölcükspor, dün Kırıkhan deplasmanında 2-0 galip gelirken, rakibini ateş hattının içine itti.
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Bugün 17:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz