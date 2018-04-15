İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ilk sezonunda şampiyon oldu ve adını Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yazdırdı. Eskişehir’de Play-Off maçlarında fırtına gibi esen kızlarımız ilk maçında Karabük Gençlik’i 8-0, ikinci maçında da Bursa Kanalboyu’nu Merve Şıkkibar’ın 2 ve Ayça Tekmen’in golleri ile 3-0 mağlup etti. Kızlarımız finalde İstanbul Dudullu ile karşılaştı. Bu mücadeleyi de 3-0’lık skorla kazanan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü İzmit’e yeni bir zaferle daha geldi. Temsilcimiz 2 hafta sonra Türkiye derecesi elde etmek için sahaya çıkacak. Şampiyonluk maçlarının yapılacağı yer önümüzdeki günlerde belli olacak.
Bugün 17:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:06 TSİ )
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 2. Lig’de!
İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ilk sezonunda şampiyon oldu ve adını Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ne yazdırdı.
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Bugün 17:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz