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Bugün 17:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:12 TSİ )

Maçtan kısa kısa…

Kocaelispor sezonun 31. haftasında Denizli’nin Tavaş İlçesi’ne bağlı 4000 nüfuslu mahallesi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil Siyahlıların iki yarıda da net goller kaçırdığı maç 0-0 sona erdi.

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*Maç esnasında taraftar “Deplasman yasağı engellenemez” tezahüratı yaptı. Kocaelispor haftaya Bursa’da Karacabey ile karşılaşacak.

*Kocaelispor, Kızılcabölükspor ile oynadığı maçı boş tribünler önünde oynadı. Maçta taraftarın veda karşılaşmasında sahadaki yerini alması için dikkatli davranıldı.

*Kızılcabölükspor’da bir dönem Kocaeli Birlikspor’da da forma giyen Kaan Dorak 11’de sahaya çıktı.

*Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu beklenen kadroyu sahaya sürdü. Geçen haftadan tek değişiklik 2000’li Onur Öztonga’nın 11’e alınmasıydı. Ali Keten yedek bekledi. Onur’u akrabaları ve ailesi yalnız bırakmadı.

*Hava ve zemin maç oynamaya oldukça müsaitti.  

*Maçın 7. dakikasında Antalya, 45. dakikasında ise Adana Demirspor lehine tezahürat yapıldı. 41. dakikada da Serhat Boz ve Tuna Durmaz unutulmadı.

*Maç esnasında İsmetpaşa Stadı’na dev Antalyaspor bayrağı asıldı.

*Seyircisi az olan maçta geniş güvenlik önemleri dikkat çekti.

Bugün 17:08 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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