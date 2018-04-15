Bugün 17:08 TSİ - Spor

Maçtan kısa kısa…

Kocaelispor sezonun 31. haftasında Denizli’nin Tavaş İlçesi’ne bağlı 4000 nüfuslu mahallesi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil Siyahlıların iki yarıda da net goller kaçırdığı maç 0-0 sona erdi.