Maçtan kısa kısa…

*Maç esnasında taraftar “Deplasman yasağı engellenemez” tezahüratı yaptı. Kocaelispor haftaya Bursa’da Karacabey ile karşılaşacak.
*Kocaelispor, Kızılcabölükspor ile oynadığı maçı boş tribünler önünde oynadı. Maçta taraftarın veda karşılaşmasında sahadaki yerini alması için dikkatli davranıldı.
*Kızılcabölükspor’da bir dönem Kocaeli Birlikspor’da da forma giyen Kaan Dorak 11’de sahaya çıktı.
*Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu beklenen kadroyu sahaya sürdü. Geçen haftadan tek değişiklik 2000’li Onur Öztonga’nın 11’e alınmasıydı. Ali Keten yedek bekledi. Onur’u akrabaları ve ailesi yalnız bırakmadı.
*Hava ve zemin maç oynamaya oldukça müsaitti.
*Maçın 7. dakikasında Antalya, 45. dakikasında ise Adana Demirspor lehine tezahürat yapıldı. 41. dakikada da Serhat Boz ve Tuna Durmaz unutulmadı.
*Maç esnasında İsmetpaşa Stadı’na dev Antalyaspor bayrağı asıldı.
*Seyircisi az olan maçta geniş güvenlik önemleri dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz