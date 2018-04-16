Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde yükünü boşalttıktan sonra çıkış yapmak isteyen Yusuf Çelik idaresindeki 81 FF 437 çekici plakalı TIR, dorsesinin açık unutulması nedeniyle kapı girişindeki kemere çarparak büyük bir gürültüyle devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta güvenlik önlemleri alırken kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü Yusuf Çelik, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle OSB girişinde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken devrilen TIR vinçle olay yerinden kaldırıldı. OSB girişindeki kemerde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Damperi açık unutulan TIR, OSB girişine çarparak devrildi
Kartepe Arslanbey'de damperi açık unutulan TIR, OSB girişinde bulunan kapı kemerine çarparak devrildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz