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Damperi açık unutulan TIR, OSB girişine çarparak devrildi

Kartepe Arslanbey'de damperi açık unutulan TIR, OSB girişinde bulunan kapı kemerine çarparak devrildi.

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Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde yükünü boşalttıktan sonra çıkış yapmak isteyen Yusuf Çelik idaresindeki 81 FF 437 çekici plakalı TIR, dorsesinin açık unutulması nedeniyle kapı girişindeki kemere çarparak büyük bir gürültüyle devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta güvenlik önlemleri alırken kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü Yusuf Çelik, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle OSB girişinde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken devrilen TIR vinçle olay yerinden kaldırıldı. OSB girişindeki kemerde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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