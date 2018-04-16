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Cephe iyileştirmeleriyle binalar güzelleşti

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi’nde bulunan 23 binada cephe iyileştirme çalışmalarını tamamladı.

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Daha yaşanılabilir, estetik ve kent kimliği kazanmış örnek bir şehir olabilmek amacıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çeşitli projeler yapıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen “Güzel Evim Güzel Kentim Projesi” kapsamında kent genelindeki tüm ilçelerde cephe iyileştirme projeleri yürütülüyor. Bu kapsamda Başiskele İlçesi, Mahmut Paşa Mahallesi, Mahmut Paşa Caddesindeki 23 adet binada cephe iyileştirme projesi çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla Mahmut Paşa Caddesi ve cadde üzerindeki binalar, daha estetik bir görünüme kavuştu.

BİNALAR KENT ESTETİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeyle ilçelerdeki görünür ana cadde ve sokaklardaki bakımsız binalar, estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nca belirlenen cephe yenileme kriterlerine göre, bakımsız ve çevreye kötü görüntü veren binalarda; boyama, çatlakları tadilatı ve sıvası dökülen bölümlerin yapım işlerini gerçekleştiriyor. Özverili çalışmalarla şehrin estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

BAŞİSKELE, MAHMUTPAŞA MAHALLESİNDE 23 BİNA

Proje kapsamında Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan Mahmut Paşa Mahallesi, Mahmut Paşa Caddesi’nin Kuzey ve Güney ceplerindeki 23 binada cephe iyileştirme projesi çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmalarda binaların dış boyama ve tadilatları gerçekleştirildi. Mahmut Paşa Caddesinde bulunan binalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu tarafından belirlendi.

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