Türkiye İzmitli görsün!

TÜFAD tarafından bu yıl 5.’sinin düzenleneceği şampiyona için bir birinden yetenekli futbolcular ilimizi temsil edecek. Sueno Otel’de 21-23 Nisan tarihleri arasındaki şampiyonaya 56 il katılacak.

HEPSİ BU ŞEHRİN BİRER CEVHERİ

Kocaeli U-12 Karması geçen yıl Konya’da olduğu gibi bu yıl Antalya’da da tüm maçlarını kazanmak için sahaya çıkacak. 23 Nisan’da sona erecek olan turnuvada bir ünlü takımın alt yapı kurmayları ile antrenörleri dikkat çeken futbolcuları takibe alacak, 600’den fazla futbolcu arasında belirlenecek 48 futbolcu ise İzmir’deki kampa alınacak. Sizler için Kocaeli U-12 Karması’nı tanıtmak istiyor. İşte Kocaeli’nin geleceği olan o futbolcular!

RAKAMLARA GÖRE FUTBOLCULAR

1 – KAAN SARMAN – 41 FUTBOL KULÜBÜ - KALECİ

2 – YİĞİT TAHA KURT – BELEDİYE DERİNCE – SOL AÇIK

3 – HAMZA BALTACI – KOCAELİ GENÇSPOR – SAĞ BEK

4 – BERAT AYDIN – BEYLİKBAĞI –FORVET

5 – EMİR ERSOYLU – YENİŞEHİRSPOR – SAĞ BEK

6 –ALPEREN KARAGÜZEL – 41 FUTBOL KULÜBÜ – ORTA SAHA

7 – METİN MERT MATUR – BELEDİYE DERİNCE – FORVET

8 – EFE MUŞTAK – GÖLCÜK KARADENİZSPOR – KALECİ

9 – HÜSEYİN OZAN AĞDAŞ – YAHYAKAPTANSPOR – STOPER

10 –YAVUZ BAKIR - YAHYAKAPTANSPOR – STOPER

11 – UMUT ARSLAN – YENİ KANDIRASPOR – SOL BEK

12 – MUSTAFA SEKMEZ – İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ - FORVET