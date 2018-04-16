21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan U-12 Türkiye şampiyonasına katılacak olan Kocaeli U-12 karması çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Sporcu velileri de çocuklarını yakından takip ediyor. TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Hasan Doğan Amatörevi’ndeki dernek binasında velilerle toplantı yaptı ve veliler toplantının ardından muvafakatnamelerini imzaladı. Günün sonunda bir arada fotoğraf verildi.
Bugün 10:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:38 TSİ )
Veliler işin bilincinde
21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan U-12 Türkiye şampiyonasına katılacak olan Kocaeli U-12 karması çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor.
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Bugün 10:36 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz