Veliler işin bilincinde

21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan U-12 Türkiye şampiyonasına katılacak olan Kocaeli U-12 karması çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Sporcu velileri de çocuklarını yakından takip ediyor. TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Hasan Doğan Amatörevi’ndeki dernek binasında velilerle toplantı yaptı ve veliler toplantının ardından muvafakatnamelerini imzaladı. Günün sonunda bir arada fotoğraf verildi.